Lo de Terenci

Idealizar el amor es como idealizar la familia o idealizar un melón. Puede que no te salga bueno (o buena la familia). En el documental ' ... Terenci. La fabulación infinita' (Filmin) sale mal parado el amor. O el desamor. La pasión, la posesión, el despecho. La maldad. Terenci hace con el actor Enric Majó (que sale y lo cuenta) lo que La Pasionaria con Francisco Antón, su joven amante. Fue con él una fiera vengativa.

Él se enamoró de otra y se lo dijo a Dolores. Carrillo escribió en sus memorias que no se perdonó las perrerías que le hicieron. Cuando se acabó lo de Majó y Terenci, este dijo a Nuria Espert que como le diera trabajo dejaba de hablarle. Y la Espert estuvo del lado de Terenci. Colita, la fotógrafa, cuenta que no eligió, que siguió y sigue viendo a Majó (qué gracia cuando dice que un día Terenci quiso ser guapo). El documental es sobre el personaje que fue Terenci. No un escritor, aunque lo fuera de éxito, otra cosa. Y un bicho.