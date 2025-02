Tener marido

Comenta Compartir

Menudo coñazo un marido, vivo o muerto. Siendo política o no. Como política puedes ser Ana Mato, Mónica Oltra, la directora general de la Guardia ... Civil, María Ángeles Muñoz o la escocesa Sturgeon. El cónyuge de esta es investigado por la financiación del independentismo, pero la policía ha plantado una carpa en su casa como si estuviera buscando cadáveres de rubias enterradas en el jardín. Aunque todavía puede ser peor. Anda el personal entretenido con el ¡Hola' de esta semana y lo de que Obregón haya sido abuela, cuando lo más escalofriante es la entrevista a Almudena Cid. Y no porque levante la pierna sin ton ni son. Por lo que la ex mujer del experto en Leonardo dice sobre qué pide a una relación: «… que, sin un día me confundo porque me he organizado mal, lo vea como algo anecdótico y nos podamos reír de eso. Sólo pido no vivir en tensión…». Qué miedo. Como decía la tata soltera de un amigo mío de los hombres, «el mejor, colgado».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión