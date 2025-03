Televisión 'verité'

¿Pero es necesario que Ana Rosa no se entere antes y no valoren que Lolita es amiga de la familia?

No sé si Ana Rosa Quintana reñiría o felicitaría a su socia Xelo Montesinos por dar la noticia en directo de la muerte de Caritina ... Goyanes. Eso sí, después de que lo hiciera Paloma García Pelayo en 'Y ahora Sonsoles'. Las dos presentadoras volvieron el lunes con sus programas de tarde y la escaleta se les fue un poco al garete con esa muerte inesperada. Ana Rosa se enteró a la vez que los telespectadores (se le notó el impacto mientras lo contaban desde la redacción). A Lolita le dio un patatús. Tuvo que irse del plató teniendo que sentarse en el suelo. Semejante desgracia impresiona a cualquiera, también al espectador que no conoce más que de las revistas a los personajes. ¿Pero es necesario que Ana Rosa no se entere antes y no valoren que Lolita es amiga de la familia? Fue un momentazo televisivo. Da igual si el duelo lo ganó Sonsoles porque 'La promesa' en su franja gana a las dos. Parecía que 'TardeAR' lo hubiera dirigido doña Petra.

Temas

Ana Rosa Quintana