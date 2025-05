La tarta, el escudo, la fiesta

Según The New York Times, en las bodas son tendencia las tartas alargadas. En lugar de las tradicionales de varios pisos coronadas por muñecos de ... torta, como dicen en las telenovelas, tartas horizontales, como esos brazos de gitano de récord por los muchos metros. El rey Juan Carlos tenía por su 86 cumpleaños una tarta blanca de tres pisos, los dos primeros cuadrados y el de arriba redondo. Eso es lo que se ve en el ¡Hola!.

Leo que la tarta, que sacaron las infantas Elena y Cristina, tenía «cobertura de 'fondant' y el escudo de su padre estampado, en la que sobresalía también una fotografía suya a bordo del Bribón». No tengo claro si la cobertura de fondant es la del escudo, que parece un trapo encima de la tarta. En la portada, don Juan Carlos hace como que corta la tarta y el escudo con un sable. No sé si esto será tendencia real, pero menos mal que el cumpleañero no llevaba corbata, que si no se la cortan. Qué horror de fiesta.