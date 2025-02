Tampoco está el pato Donald

Así a primera vista, la principal diferencia entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz es el talante, que diría Zapatero (por citar una fuente de autoridad en este mercado). Estuvo el jueves la candidata del extraño prestigio con Ana Rosa Quintana. Nada que ver con la ... tensión que hubo el día de Pedro Sánchez. Aunque la ministra de Trabajo se dé la misma importancia que el presidente. Nos han cambiado la vida, mira tú. Díaz se da importancia por lo que ha hecho y por la necesidad que el PSOE pueda tener de Sumar tras las elecciones.

Por supuesto, una vez más, no contestó a lo del veto a Irene Montero. «Hay mucha gente que no está». El pato Donald, por ejemplo. Ya sabemos que, en las campañas, el aire está lleno de discursos y viceversa. Contó Celeste Holm que el primer día de rodaje de 'Eva al desnudo' llegó y dijo «Buenos días». Y Bette Davis: «¿Buenos modales? ¡Menuda mierda!». No se volvieron a dirigir la palabra. Casi me quedo con Bette Davis.