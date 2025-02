Comenta Compartir

La emigración nunca ha sido de fiar. Miren la legendaria foto de noviembre de 1957 de Manuel Ferrol con un padre y un hijo llorando. ... Ferrol tenía que documentar el embarque de emigrantes gallegos a América en el Juan de Garay. No podían ganarse la vida en su tierra. Hizo esas fotos con su Rolleiflex, cámara de respeto (había que inclinarse para disparar). Poco respeto hay en Orban cuando dice «Nosotros los húngaros no somos una raza mezclada y no queremos ser una raza mezclada». En Italia, el ministro de Agricultura, que se apellida Lollobrigida, ha dicho que la natalidad es necesaria para evitar «la sustitución étnica» (equivalente al «gran reemplazo» francés). Meloni dijo que no necesitan más inmigrantes, que lo que se necesita es que las mujeres trabajen. Amárrame los pavos. Cedo mi trabajo a los inmigrantes, mientras no sean conductores de autobús musulmanes que no dejen subir a mujeres con minifalda que vayan a trabajar. Que pasa.

