Susi, Jane y los hombres

Rosa Belmonte Lunes, 13 de febrero 2023, 00:04

Al recibir su Goya, dijo Susi Sánchez, actriz enorme en el físico y en lo otro, que «las puertas no las podemos abrir nosotras solas». ... Los hombres tienen que ayudar. Los hombres han ayudado (a mí desde luego). Pero hay más que hacer cuando depende de ellos y no de la capacidad de la mujer. Sin ser iraníes, estamos en desventaja en un mundo que sigue siendo de hombres por mucha cháchara feminista (la cháchara autocomplaciente, la que vimos en los Goya, pero luego el premio importante para un hombre). En 'XL Semanal', Jane Birkin se lamenta de no haber obligado a John Barry, padre de la hija que se suicidó, a que la ayudara. «Pero no quería andar rogándole nada, así que no lo hice, me parecía impropio de mujeres fuertes… Yo quería ser independiente en todo, pero en realidad nunca lo fui porque amaba a Serge [Gainsbourg]». Y no porque se vuelvan cadenas lo que fueron cintas blancas. Tampoco eres independiente cuando todavía hay cintas.

