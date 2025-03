Rubiales no es peor para la humanidad que Sánchez, pero lo que Rubiales tiene de malo (antes y después del Mundial) es menos presentable

Comenta Compartir

Louis C.K. es brillante y un tío marrano. Aunque no un depredador a lo Harvey Weinstein. Se va a estrenar el documental 'Sorry/Not ... Sorry', que cuenta la historia sobre sus masturbaciones delante de otras cómicas. Ha sido voz de cancelados. De perseguidos por lo que Rubiales llama 'falso feminismo'. Rubiales no es peor para la humanidad que Sánchez, pero lo que Rubiales tiene de malo (antes y después del Mundial) es menos presentable. Vox intenta suavizar la imagen pública de su ala dura.

A Buxadé se le atribuyen unas formas agresivas y vehementes que asustan. Rubiales tampoco es suavito como visón. Confieso: me gustaría tener una taza con la foto de Trump fichado y disfruté el discurso ignominioso de Rubiales (con estos bueyes hay que tirar de Faemino y Cansado). Como dice Lionel Shriver, «de pronto todos están atrapados en el acoso sexual». No veo razón para ponerme de parte de Rubiales o Hermoso. Entre uno y otra, me quedo con Sánchez.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Luis Rubiales