HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 9 de noviembre, en Extremadura?
El cineasta y escritor David Trueba. E. P.

Solo siete sabios

En diagonal ·

David Trueba es el tipo que no se las da de intelectual, pero lo es más que el que se cree un gran pensador

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Quizá he citado más veces a David Trueba que a Wilde o Churchill. Por 'Blitz', novela que ahora ha llevado al cine con el título ... de 'Siempre es invierno'. Y lo seguiré citando por eso de que la juventud es juventud, que la belleza va por otro sitio. David Trueba, que acaba de publicar 'Mi 69', un librito de memorias y de ese año, el de su nacimiento, es como el gánster de 'Balas sobre Broadway' (otra de mis citas recurrentes). O sea, el tipo que no se las da de intelectual, pero lo es más que el que se cree un gran pensador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  2. 2

    Estos son los ciclos de FP con más demanda en Extremadura
  3. 3

    El Gobierno confina las aves de corral en 99 municipios extremeños por la gripe aviar
  4. 4

    El SES debe pagar 50.000 euros a un paciente al que provocó daños neurológicos tras una biopsia
  5. 5

    La Junta plantea dar 2.000 euros a los autónomos con jubilación activa
  6. 6 Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas para su concierto en la Alcazaba en cuestión de minutos
  7. 7 Isabel Gemio reivindica sus raíces extremeñas y presume orgullosa de su pueblo
  8. 8

    Trans Italia prevé operar en primavera la autopista ferroviaria Valencia-Mérida
  9. 9 Luisfer y José dan otro paso hacia su vida independiente
  10. 10 Condenan a un hombre a ocho meses de prisión por disparar a una perra en Calzadilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Solo siete sabios

Solo siete sabios