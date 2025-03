Macaulay Culkin ha vuelto a 'Solo en casa' para hacer un anuncio de Google. Ha vuelto a ser Kevin McCallister 30 años después de la ... película. El otro día leí que habían detenido a una mujer que dejó a su hijo de 12 años solo en su casa. Con seis huevos, un paquete de salchichas, un cartón de leche (o eso quedaba), 20 euros que ya se había gastado y sin calefacción. La madre tenía que ir a una localidad de Valladolid a cerrar la venta de una propiedad y no tenía con quien dejarlo. La detuvieron como presunta autora de un delito de abandono temporal.

No esperamos que los niños se comporten como Kevin McCallister. Y vale que llevaba días sin ir al colegio. Pero si con 12 años y un desempeño normal no eres capaz de estar una semana solo en tu casa (con calefacción o sin calefacción), quizá no te va a ir muy bien en la vida. Nos quejamos mucho de la infantilización de la sociedad, pero a ver si no la propiciamos y damos por razonable.