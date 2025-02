Una vez librados del fascismo 'virginiawoolfóbico', nos queda abrazar a Puigdemont. Qué chispa tenemos en España. Los periódicos alternan el análisis del resultado electoral y ... lo de Puigdemont con el del éxito del 'Grand Prix'. Además, Espinosa de los Monteros dice que si Feijóo encuentra apoyos entre algunos «socialistas buenos» y logra reunir los votos necesarios, Vox no bloqueará su investidura. Y si mi abuela tuviera ruedas, etcétera. Los de Sumar han mandado a Asens a hablar con los puigdemónicos.

Pilar Rahola también ha hablado con Puigdemont y le dijo a Risto Mejide que el primer elemento de toda conversación es respetar al adversario. Que el PP no lo hace, pero el PSOE tampoco. «El PSOE respeta más a ERC porque se les ha puesto en modo alfombra, pero a Puigdemont, no». No sé. Como estamos en manos de Pedro Sánchez y no de algunos socialistas buenos, quizá acabemos aplaudiendo que el presidente se la dé con queso a Puigdemont.