Todo sobre mi Sánchez

Este lunes salimos de dudas, de la incertidumbre, del desconcierto en que nos había colocado Pedro Sánchez con su ocurrencia del miércoles. Con la maceración ... de esa posible dimisión. Con España en vilo, con la democracia en vilo según sus seguidores. «No nos da la gana, coño» (que dimitiera), clamaban los de la Kultur. Marisa Paredes decía emocionarse porque por fin la gente salía a la calle a apoyar «a Pedro y a la democracia».

En una entrevista ha recordado Candela Peña cuando fue a los Oscar por 'Todo sobre mi madre'. En Los Ángeles, al lado de un cubo de basura y fumando estaban Catherine Deneuve y Marisa, que decía «you are the best in France. And me in Spain. Y esta (señalando a Candela) lo será algún día». Me alegro de que Marisa Paredes no se haya llevado un disgusto. Su Pedro ha pedido que demostremos al mundo cómo se defiende la democracia. Sí, es señalando a jueces y prensa no palmera. Pedro Sánchez 'is the best in the world' entero.