Lo de Sira

El duque de Wellington en el 'Napoléon' de Ridley Scott es Rupert Everett. En la mayor parte de los planos aparece con gesto desabrido, como ... si estuviera oliendo caca. A la nueva ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, nutricionista, comunista y propalestina con familia de Cisjordania le pasa lo mismo en las fotos. Se ha recuperado ahora un vídeo en el Parlamento Europeo donde se la ve en los baños como una adolescente gamberra pintando 'For All!' donde ponía 'For members'.

Qué chispa. Rafa Latorre recordó que, de los 705 europarlamentarios, solo 21 votaron en contra de condenar la masacre de Hamás en Israel el 7-O y de esos 21 dos son ministros del Gobierno: Urtasun y Sira Rego. Nunca me ha parecido que Yolanda Díaz y Pablo Iglesias sean diferentes. Tampoco lo son sus ministros. Y da la impresión de que a Sánchez le importa un pepino qué clase de ministros aporte Díaz en su cuota. ¿Cómo te vas a Israel con esa joya en tu Gobierno?

