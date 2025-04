Un símbolo y un gato

Comenta Compartir

Billie Jean King también estaba en la final del Mundial. Billie Jean King es un símbolo del feminismo en el deporte. Suele andar por todos ... sitios. Aunque no tanto como Gloria Steinem, que sale hasta en 'And just like that' para que Carrie Bradshaw le rinda pleitesía. Pero a ver, que Carrie acaba con un gato, ¿qué broma es esta? Un gato. Es lógico que Billie Jean King sea homenajeada en el US Open. Que se recuerde la paridad económica lograda en 1973 (en otros torneos de Grand Slam fue pasado el 2000). 1973 también fue el año de la batalla de los sexos, de su partido contra el bravucón y cincuentón Bobby Riggs.

Y sí, sabemos perfectamente que un jugador hombre sobre el 100 de la ATP barrería hoy de la pista a una tenista de las diez primeras de la WTA. Pero yo he disfrutado tanto a Justine Henin como a Federer. No puede haber barra libre para una mujer trans en este tipo de deportes donde la fuerza importa. Que prueben la gimnasia rítmica.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Tenis