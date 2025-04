Comenta Compartir

Anda la gente escandalizándose por un vídeo de 'First dates' donde ella no ha oído hablar de Gerona y él no ha oído hablar de ... Castellón. Como para decirles que se murió Ágata Lys y que se acaba de morir Silvia Tortosa. De un cáncer de mama detectado en 2019. No espero que esos dos mastuerzos las vayan a echar de menos. Para muchos eran ídolos de infancia. No eran famosas de ahora. Y ni siquiera a las famosas de ahora las conoce todo el mundo. Silvia Tortosa parecía no sólo inmortal, sino también inmarcesible a la manera de Joan Collins, aunque Silvia sólo tenía 77 años. Era la más inolvidable presentadora de 'Aplauso' (hubo varias), actriz de Estudio 1, de aquello que se llamaba 'Novela', de la muy reivindicada 'Pánico en el Transiberiano' (1972) o de 'La hoz y el Martínez' (esa Anna Petrovna Borodina). Silvia ha tenido cuatro maridos, hablaba inglés y, sobre todo, español. Cómo hablaba este bellezón. Cómo hablaban los actores de antes.

