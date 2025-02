Comenta Compartir

Cientos de niños de 12 años en un chat. Y escucho a José Luis Perales: «Que canten los niños, que alcen la voz.». 'Niños toda España' se llama el chat. Ahí ya empiezas a no fiarte. ¿Por qué falta el de? En varios colegios e ... institutos de Barcelona descubrieron la existencia de ese chat donde se compartían cosas tan bonitas como sexo con un cadáver, además de algo de racismo y homofobia (aunque si lo peor es «tienes cara de homosexual», como leí ayer, tampoco vamos muy sobrados de homofobia). Algunos integrantes dijeron que les habían añadido al chat sin permiso. Luego vas y te encuentras con una mano asfixiando una gallina. Me horroriza que me metan en chats, pero siempre me da corte salirme. Lo mismo me quedo ahí viendo la caidita de Roma más allá de la muerte. Se acaba de morir Louise Glück, la Nobel de Literatura. Me gustaba cuando decía: «Miramos el mundo una sola vez, en la infancia. El resto es memoria». Memoria de sexo con muertos.

