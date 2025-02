La serenata

Comenta Compartir

Después del Papa con el plumífero de Balenciaga, no hay quien se crea nada. Pero vaya, no puede hacerte delgado y estilizado una prenda semejante ... cuando estás gordo. Igual que no te puede hacer listo un programa (el de Évole) donde te dejan hablar. Después del plumífero, sale Pablo Iglesias tocando una guitarra y cantando a Irene Montero. ¡Y era verdad! De cara al 28-M, en Vox han dado orden de no salir en los medios para no meter la pata. En la imagen en Instagram Montero ha escrito: «Pa' llenar de porvenir los bolsillos del mandil». O sea, que le canta y toca, según leo, 'La luna me sabe a poco', del grupo Marea, que no sé lo que es. A mí es que me sacan de José Alfredo y Manuel Alejandro y me pierdo. Carlos Monsiváis decía que lo cursi es lo fallidamente bello. Sontag se sentía tan atraída como ofendida por lo camp. Siempre están con la corrupción, pero la cursilería es muy grave. En Podemos no han dado orden de no hacer el ridículo.

