Señoras de su soga

Rosa Belmonte Domingo, 26 de febrero 2023, 00:32

Ahí está la pared, que separa tu vida y la mía. Irene Montero ha cambiado la pared de Bambino por la escalera, pero no la ... de Diderot ('el espíritu de la escalera', la frase ingeniosa que se te ocurre cuando ya no estás donde podías decirla). Montero la Chica se ha montado un Encuentro Internacional Feminista y estando en el estrado con señoras importantes de su cuerda (de su soga), le protestaron en el público. Y ella: «¿Queréis subir? Subid y se lo explicáis al auditorio, que está ahí la escalera». Una chica se iba gritando que ser mujer no es un sentimiento. El público aplaudió a Montero y canturreó «Fuera fascistas de la universidad», que lo mismo sirve para un roto de Vox que para un descosido feminista (la chica se iba haciendo el triángulo con las manos). Más aplausos cuando Montero dijo que el feminismo es «transincluyente», «antirracista», «interseccional», «antineoliberal», «intergeneracional» y «de paz». Alpiste para la secta.

