Dice Almodóvar que no hace la compra, por lo que tiene un gran desconocimiento de la sociedad española. «Me cuentan cosas, veo la televisión…». Pero ... se lleva las manos a la cabeza cada vez que la derecha abre la boca. «No puedo creer que digan cosas tan evidentemente falsas». Con la entrevista que le hace Oskar Belategui, voy a seguir viendo una y otra vez las películas de Almodóvar.

Es un señor entrañable, como el viejo del anuncio de Mitsubishi («¿Qué? ¿El Madrid otra vez campeón de Europa?»). Voy a seguir disfrutando con 'Entre tinieblas' (cree que hoy la podría hacer, pero no tendría distribución) o con 'La flor de mi secreto' y esa pareja formada por Chus Lampreave y Rossy de Palma. Chus: «¿Para qué voy a salir? ¿Para que me mate un 'skinhead' o me pille un coche? Oye, no sé qué les he hecho yo a los 'skinheads', pero no sabes cómo me miran». Ya me imagino a Almodóvar: ¿Para qué quieres que salga? ¿Para que me mate una señora de Serrano?