Mi amiga Paloma y yo coincidimos en muchas cosas. Sobre todo, en que vivimos en el mejor país. Solemos repetírnoslo con ejemplos frívolos, pero también ... con los otros. Ahora ya hay hasta negacionistas de la crema solar. En España no es que la cosa cuaje mucho. Aunque me acuerdo de cuando en la piscina del club (cualquier club) estaba prohibido ponerse lo que se llamaban bronceadores porque manchaban el agua. Pero llegados al momento en que el 50 como factor de protección se nos queda corto, llegan unos magufos a fomentar el cáncer de piel. Leo, además, que en EE UU hay falta de protectores solares. Alexandria Ocasio-Cortez ha confesado que usa cremas que no están autorizadas en EE UU pero sí en Corea, Japón y la Unión Europea. La FDA no aprueba nuevos protectores desde hace veinte años. Pero el OxyContin sí, no te digo. Vivimos en un país con seguro de sol en el que podemos ponernos frente a treinta protectores y no saber cuál escoger.

