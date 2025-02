Seguimos aplaudiendo

La intubación es una técnica agresiva que no siempre sale bien a la primera

Comenta Compartir

Con la pandemia ha cambiado la forma de intubar a los pacientes críticos en las UCI. Con el uso de relajantes musculares y del videolaringoscopio. ... No son novedades, pero se han generalizado. El videolaringoscopio permite al médico ver a través de una cámara y antes no se usaba tanto. La intubación es una técnica agresiva que no siempre sale bien a la primera, como vemos en las series de hospitales. Y cuantos más intentos, más secuelas.

El uso del videolaringoscopio aumentó como una forma de proteger a los médicos porque permitía estar alejado unos centímetros de las vías respiratorias de los pacientes y, así, del coronavirus. El estudio español publicado en la revista Critical Care Medicine ha demostrado que su uso mejora el éxito de la técnica. No hemos salido mejores, pero algo bueno hemos sacado. Y no vale mirar de reojo eso de que el videolaringoscopio se usara más para alejarse del paciente, que salíamos a aplaudir a las ocho.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión