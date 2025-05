Sánchez sí que ríe

Comenta Compartir

Circula un tuit de aquel pijo en una discoteca que con una copa en la mano y sin derramar una gota bailaba feliz al son ... de 'El violador eres tú'. Un tuit titulado 'La derecha las últimas 24 horas'. No digo que no, otra cosa es que aprovechen las desgracias ajenas y la caída de uno de esos desgraciados que tantas lecciones de feminismo nos ha dado. Por lo menos Ábalos no las ha dado (de corrupción sí; de sexo, no). Ábalos, como un caballero español, pone piso (o deja que lo pongan). Pero ya sabemos que el PP es como ese tipo al que le ha tocado la lotería y echa a perder su vida por no saber manejar tanta suerte. Pedro Sánchez sí será el tipo feliz de la copa, disfrutando cómo se va al garete, con sus contradicciones, esa progresía que le hace sol y sombra. Que le saca los higadillos. Se escucha su risa, su «muajajá». Él sí sabe aprovechar las oportunidades. No sé, si hay elecciones en un mes, lo mismo Sánchez gana. Mira, mamá, sin manos.

