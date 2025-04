El salvador

Comenta Compartir

Más allá de Instagram, TikTok o X, Whatsapp es el más peligroso medio de información. Muchos se creen lo que viene por ahí porque procede ... de gente que conoce, mientras no conoce a los magnates y mangantes de los medios de comunicación, que manejan el monopolio de la manipulación. Alvise utiliza Telegram: «Aviso legal, este canal es un medio de comunicación y una plataforma periodística». Tiene su propia versión hasta de las entrevistas que le hacen. Esto no lo verás en los medios, repiten papagayos creyentes de lo alternativo, que la mayor parte de las veces no suele estar contrastado.

Pero Alvise no recoge sólo en Telegram porque sus votos han sido 800.000 y los seguidores en Telegram 500.000. En Instagram tiene un millón. Dice que es azote de corruptos. Y está deseando salvar España (desde la Moncloa). Mónica Molina pedía al arcángel en 'Así en el cielo como en la tierra' que no le anunciara nada. A mí que no me salve el señor Alvise.

