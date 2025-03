Comenta Compartir

Nadie quiere que un tonto sea el asesino de su hijo. Pero los psicópatas con inteligencia superior y alguna película que los cuenta son minoría ... entre la escoria que mata. Tampoco quiere nadie que un tipo inteligente mate a su hijo, claro. El asesino sirio de Alemania dejó en su huida una chaqueta con su documentación. Además de entregarse. En el crimen de Alcácer se encontraron unos papeles de la Seguridad Social que delataron a Anglés (pese a que el documento estuviera a nombre de un hermano). Entre que me gobiernen tontos o malvados, prefiero a los segundos. A veces los primeros hacen más daño. O tienen doble o triple condición: tontos, malvados y trabajadores. Sabemos que no hay que atribuir a la maldad lo que se explica por la estupidez, lo que no sé es si los que mandan se contagian de la sociedad o es al revés. Los que hablan del «salario emocional». No es más que tratar bien a los trabajadores y parecer tonto al elegir palabras.

