El viernes empezó la Feria de San Isidro, la feria taurina más importante del mundo. Y ya sé que decir esto es como que a ... la liga estadounidense de beisbol se le llame Series Mundiales. En el lleno de Las Ventas había un cartel dedicado al ministro Urtasun. Digamos que las groseras palabras no eran de apoyo al ministro de Sumar. Ayer había en El País un anuncio a toda página de Peta. Se veía a un toro y a un torero a punto de matar. En medio, Jesús con una mano como pidiéndole que pare. El montaje parece ser en una plaza de toros con banderas (seguramente no está la palestina porque el cartel no es de ahora, ya se utilizó en Roma y para un congreso de capellanes de plazas de toros). Pero la arena no era albero, era de playa. Y lo mejor, el letrero: «La tauromaquia es un pecado. Pídele a tu sacerdote que la condene». ¿Mi sacerdote?, se habrán preguntado muchos lectores. Me lo pregunto yo. Con ese cartel hay que ir al Alfa y Omega.

