Sacar de cuchara

En el debate de hoy todo está pactado, salvo lo que se improvisa. Y lo que se improvisa es 'l'esprit de l'escalier', lo de Diderot, lo que no se te ocurre frente a tu interlocutor. Lo que sólo se te ocurre cuando ya ... da igual. La posibilidad de que a Sánchez o Feijoó se les ocurran las palabras justas en las escaleras saliendo de Atresmedia. A la vista de las encuestas, Feijóo no tiene necesidad de arriesgar, los de Sánchez creen que el debate es lo más determinante y los de Feijóó creen que debate al que no va, debate que no pierde. Y además está el elefante de Vox y lo que hoy pase en Murcia con la investidura de López Miras, que servirá a uno o al otro. En Wimbledon, al malagueño Davidovich se le ocurrió en la conclusión de su partido con Rune servir de cuchara. Salió mal. «Estaba muy tenso y me ha salido lo primero que me ha venido a la cabeza, y ya está». Venga, dos cosas no pactadas: 'l'esprit de l'ecalier' y que se te vaya la olla.

Elecciones Generales