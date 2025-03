Comenta Compartir

Vale que está vendiendo libro, pero las entrevistas de Almudena Cid son escalofriantes por lo que dice claro o por lo que ya intuyes (intuyes ... en la última con Luz Sánchez-Mellado). Lo claro fue en ¡Hola! sobre su ex, el experto en Leonardo y sobre lo que pide a una relación: «… que, si un día me confundo porque me he organizado mal, lo vea como algo anecdótico y nos podamos reír de eso. Solo pido no vivir en tensión…».

Ahora nos cuentan que Saint-Exupéry no se recogía pronto, como Rodrigo Cortés escribió de Caravaggio. Las memorias recién reeditadas en español por la editorial Espinas de su viuda Consuelo desvelan la tortura emocional a la que la sometió su marido. 'Memorias de la rosa', se titula el libro, porque ella es la rosa de 'El principito'. Pero nada nuevo. V. S. Naipaul tampoco se recogía pronto. Reconoció haber maltratado a su mujer. Mucho desenmascarar la desigualdad de la sociedad poscolonial, pero colonizando lo suyo.

