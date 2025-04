Riesgo de incesto en Holanda

Comenta Compartir

No creo en el incesto fuera de la familia. La familia en que creces. Será repugnante acostarte con tu padre, tu madre, tu hermano, tu ... abuela… Pero qué importa que dos que no saben que son hermanos se emparejen. Y claro que la biología recomienda respetar el tabú por compartir material genético (y taras hereditarias). De la casualidad que llevó a Carmen Díaz de Rivera a enamorarse de su hermano hemos llegado a que las casualidades aumenten por las donaciones de semen. Una madre holandesa ha descubierto que sus dos hijos tienen 34 hermanos. Chanchullos y mala práctica por parte de clínicas de (in)fertilidad que aprovechan las ansias de ser padre llevan a estos extremos. Con la noticia de lo sucedido en Holanda se hace hincapié en el riesgo de incesto. Según el DRAE, incesto es aquella relación entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. Pero el incesto no es un delito. El incesto es el menor de los problemas.

