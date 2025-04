El ridículo como cima

Comenta Compartir

Tallulah Bankhead es siempre un referente. Cada vez que tenía un estreno, se arrodillaba en su camerino y rezaba: «Querido Dios, no dejes que haga ... el ridículo». Luego, si no había pasado, brindaba con champán. Todo el mundo sabe que Mazón ha hecho el ridículo. Pero con semejante tragedia, el ridículo queda al final de una lista muy larga. Sin embargo, Laporta, presidente del F.C. Barcelona, madre mía. Al no conseguir la financiación para inscribir a Dani Olmo, La Liga lo ha dado de baja. Ahora es agente libre, puede reclamar su salario hasta 2030 e irse a otro club.

Fichado en verano por 55 millones, podría irse gratis con solo 15 partidos jugados. Ni siquiera era el fichaje deseado (lo era el de Nico Williams), pero el Leipzig se deshizo de él. Escribió P.D. James que los que cambian el mundo son quienes están preparados para hacer el ridículo. Pero no si el ridículo es la culminación de una calamitosa gestión al frente de lo que sea.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión