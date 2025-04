A Verstappen le parece ridículo el castigo que le ha impuesto la FIA por decir jodido. Tiene la «obligación de hacer algún trabajo comunitario». Le ... preguntaron por una carrera que no le salió bien (Sergio Pérez fue más rápido que él en Baku) y dijo que desde la calificación supo que «el coche estaba jodido». En la siguiente rueda de prensa contestó con monosílabos. En los Emmy, a Jeremy Allen White ('The Bear') la cadena ABC le censuró su «¡Jesucristo!» durante el agradecimiento. Está considerado blasfemia.

No sé si es porque nunca he tenido problema con los tacos, pero en España se es más permisivo con esas palabras. Aunque Cela nunca dijo en el Senado que no era lo mismo estar durmiendo que dormido, como no lo era estar jodiendo que jodido. No consta en los diarios de sesiones, lo más probable es que lo difundiera él. Hoy te ríes al leer que la censura pedía suprimir la expresión «¡jolín!» en una película. Normal, es mucho peor que jodido.