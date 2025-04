A rebufo de la ficción

«Que 'The Good Fight' (y 'The Good Wife') iban por delante de la actualidad lo sabe cualquiera que las viera»

Que 'The Good Fight' (y 'The Good Wife') iban por delante de la actualidad lo sabe cualquiera que las viera. Sin ánimo de reventar nada, ... Ron DeSantis, actual gobernador de Florida y quizá aspirante a la presidencia estadounidense, tiene su protagonismo al final de 'The Good Fight'. Un antiguo cliente de Diane Lockhart llega al despacho a contar que DeSantis ha abusado sexualmente de él.

Por supuesto, no le hacen caso. Pueden ser simpatizantes del Partido Demócrata y contrarios al Partido Republicano, aunque no idiotas. Pero quién dice que no habrá alguien que le haga caso. Que le lleve el caso o que publique la acusación. Ahora leemos en la prensa sobre el no muy claro paso de DeSantis por la cárcel de Guantánamo (era del equipo jurídico de la marina, como en 'JAG'). En un documental algún preso acusaba a DeSantis de haber sido testigo de torturas. El documental se ha cancelado. ¿Conspiración de los malos o sensatez? Elija cualquiera.

