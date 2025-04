Comenta Compartir

Anda que el pantalón azul con banda amarilla. La selección española de fútbol chutará, y eso es lo que importa, pero la apariencia, también. En ... Moscú 80 miraba en la tele el chándal Adidas de los españoles con deseo. El otro día presentaron la ropa que llevarán en París. Es difícil conseguir algo más feo sin añadirle dibujos de brócoli o de jamón. En esa ropa de París no puede haber ningún efecto aspiracional. Eso no me lo pongo yo ni en el corredor de la muerte. Y no siempre es problema de la marca. Reebok nos gustaba, pero el tenista Almagro tenía la capacidad de ponerse sus prendas más feas. Con la selección nacional de fútbol siempre pasa (qué disgusto la desaparición de las calcetas negras). Cuando creemos que no puede ser peor, lo es: el pantalón con el rayo amarillo. ¿Cómo es posible que Adidas haga una equipación con rollazo a Alemania y la de España parezca para tolais domingueros? Si te llamas Cucurella, que no te vistan así encima.

