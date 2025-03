Comenta Compartir

No me preocupa morir sola. Y ya no te digo morir sola en el Ritz de París como Coco Chanel. Me preocupa morir como Gene ... Hackman. Y que lo vayan contando en los periódicos. Dicen los psicólogos que hay algo inquietante en que la gente se relaje viendo programas de crímenes. Pero no hay relajación del lector en muertes reales como la de esta pareja. Sin asesinos. Ella, muerta por hantavirus, enfermedad grave procedente de roedores infectados (eso lo he visto en la serie 'Doc'). Él, con Alzheimer, vagabundeando solo con el cadáver de su mujer por ahí hasta morir una semana después de un infarto. El perro todavía no se sabe de qué murió. Esto no se le ocurre ni a Ryan Murphy para un 'American Horror Story'. Serán causas naturales, como dicen las autopsias, pero muy normales no son. Una mujer mucho más joven sirve para que te cuide. ¿Murió Hackman porque su mujer ya no lo cuidaba? Los ratones no tenían la disposición de los de 'La cenicienta'.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión