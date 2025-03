Comenta Compartir

Estaba entretenida con perros en Instagram. Perros viendo a Trump en el debate diciendo que los inmigrantes haitianos se los comen. Perros huyendo, poniendo caras ... o escondiéndose. Voy a endorsar a María Antonieta otra frase falsa: Si no tienen pan, que coman gatos. Y llegó la bicicleta de Sánchez. Por lo visto, la bici es progre. Como ver a Broncano. No quiero ir en bicicleta, pero no por posicionamiento mentecato. Si quisiera estar desprotegida ante los coches y el duro suelo iría en moto. Y he dejado la moto, la Coca-Cola y el azúcar. Solo he ido en bicicleta a un trabajo en el que estuve tres meses. Los jefes me decían: «A ti te da igual que suban la gasolina, a ti te preocupa que suban los bocadillos de jamón». Entonces las bicicletas no eran eléctricas, eran solo musculares (no es broma, ahora llaman bicicletas musculares a las que no son eléctricas). Prefiero el taxi, que también es transporte público. Pero no sé si es progre o no.

