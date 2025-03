Quedar en los yogures

Comenta Compartir

La librería Rizzoli de Nueva York era el sitio donde Frank y Molly, Robert de Niro y Meryl Streep se cruzaban. Esto pasaba en 'Enamorarse' ( ... 1984). Cada uno se llevaba el libro del otro y eso daba pie al enamoramiento. No sé si la gente liga en Mercadona, en Aldi o en Carrefour. Sé que hay gente que ha conocido a su marido en un avión, como María Bayo. Lo que no me cabe en la cabeza es que una memez de redes sociales, lo de que se liga en Mercadona a una determinada hora, acabe siendo una noticia distribuida por EFE.

Claro que los periódicos (mucho más los medios digitales) tenemos mucha culpa de haber hecho de la nada de nadie algo de lo que hablar. Rizzoli, en el 712 de la Quinta Avenida, luego en el 597 o cuando se trasladó a la 57th St. era una librería preciosa (desde 2015, la del barrio NoMad, en 1133 Broadway con la 26th St., menos). En todo caso, Rizzoli es un lugar bonito para conocerse. ¿Pero Mercadona? Vamos, ni Sánchez Romero.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Supermercados

Carrefour

Mercadona