Puede comprarse flores

En 'Flowers', que tanto se celebró en los Grammy, Miley Cyrus canta que se puede comprar flores y se puede coger de la mano para ... sacarse a bailar. Y gracias a que no dice qué otras cositas puede hacer con la mano. En fin, que puede hacer lo que le dé la gana sin ti. Sin el o la que sea. Estos días hay sesudos análisis de por qué Ayuso ha condecorado al presidente argentino Milei aprovechando su visita privada a Madrid para recibir otro premio por liberalote. Se pueden sintetizar en dos razones: por joder y porque tiene potestad para ello. Es decir, porque puede. Como el Gobierno pretendía dejar al Rey sin ministro en su viaje por los países bálticos (al final va Robles). El día del décimo aniversario del reinado, los del PSOE (ellos no son sus sucios, perdón, sus socios) corrieron a defender al Monarca como el PP, pero luego salen con estos detalles de hostilidad institucional. Es más honesta Mertxe Aizpurua diciendo que no es su rey.

