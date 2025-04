Comenta Compartir

No sé si Malú ha dedicado sus últimas canciones a Albert Rivera. O si deja hablar de ello, de ella, que siempre es bueno para ... el negocio. La mayoría de canciones son de amor o de desamor, así que es muy fácil meter con calzador cualquier frase en una relación determinada. Y terminada. Sí es seguro que Irene Montero ha dedicado a Isabel Díaz Ayuso una diatriba. Claro, que Ayuso se pone la minifalda (o un hombro al aire) para provocar: «Un filete, un piropo, la letra de una canción, tu coche, ser hombre, tener un patrimonio. Pensar diferente es un crimen». Y escribe Montero la Chica que «si fuese por Ayuso las mujeres no podríamos votar o abrir una cuenta corriente porque era 'lo normal' y 'lo normal' no se cambia. Existiría el derecho de pernada y los crímenes de honor». Anda, que las mujeres de derechas no quieren hoy igualdad. Cree que el feminismo es suyo (como el anillo de Gollum). Pero no hay que razonar, ambas hablan para su público.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión