Aunque va para largo, parece que los prospectos en los medicamentos van a desaparecer. O a cambiarse por un código QR. Los prospectos, eso cuya ... lectura permite a algunos hacerse influencers. Los prospectos, eso que suele molestar tanto. Porque siempre está en el lado por el que abres la caja del medicamento que sea. Y espérate que se te ocurra desplegar esas tablas de la ley. Vuelve a doblarlo igual. Los prospectos, eso que, si hicieras caso de todo lo escrito, te impedirían tomar cualquier pastilla. Claro que el 'prospecto' de los Tampax también impediría que se te ocurriera meterte uno. Pero con todas sus contraindicaciones, forman parte de esa vida que ya no va a ser. Alguna vez serán parte del mundo de ayer, aunque Stefan Zweig no viera ese cambio. Me pasa como con la tilde de solo. Dice Javier Rodríguez Marcos que la nostalgia es un buen motivo para transgredir las normas, pero no para instituirlas. Y un buen motivo para escribir.

