Prohibido sufrir

La primera vez que estuve en la Brasserie Lipp me hizo mucha gracia que no hubiera Coca-Cola y que no se pudiera fumar en pipa

En 1971 la Coca-Cola era una cosa hippie. Lo era el legendario anuncio de «al mundo entero quiero dar un mensaje de paz». Ese ... anuncio coral que introdujeron de forma tan brillante en 'Mad Men'. El otro día fui a un restaurante vegetariano en el que no había Coca-Cola. No es que me extrañe. En la Brasserie Lipp tampoco hay. La primera vez que estuve (todavía se podía fumar) me hizo mucha gracia que no hubiera Coca-Cola y que no se pudiera fumar en pipa.

Puros, sí. Supongo que lo de la pipa era porque al dueño se le había puesto en la pipa del coñ…, que diría Loles León en 'Átame'. Pero, vale, si creen que no deben vender veneno, solo alcohol, es libertad de empresa. Una guionista de Disney ha contado que la muerte de la madre de Bambi no saldrá en la nueva versión de la película. Según Lindsey Anderson, «algunos padres hoy serían más sensibles (a esa escena) que en el pasado». Ni podemos sufrir, ni podemos envenenarnos. Qué mundo bobo.

