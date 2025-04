Los principios

Comenta Compartir

Una noche regresé a casa después de cenar y tomar copas con compañeros de la radio universitaria. Me iba a coger un taxi y una ... de las chicas vivía en mi camino. Me ofrecí a llevarla. Me dijo que sus principios le impedían ir en taxi. No sé qué clase de principios serían ni me interesaba intercambiar palabras con semejante taruga. Mis principios impedían que a las dos de la madrugada algún tarado me diera un susto. Hace unos años el ayuntamiento de Santurce creó un servicio de acompañamiento (la policía municipal y una empresa de seguridad) para las que lo quisieran durante las fiestas. Leo que la Diputación de Bilbao «desaconseja» los aviones para acompañar a mujeres en contextos de ocio nocturno porque naturalizan las agresiones y hay que poner el foco en el agresor. Serán sus principios. No se naturaliza nada, se toman precauciones. Sí, las mujeres tenemos derecho a ir por donde queramos. Pero mejor acompañadas. O en taxi.

Temas

Opinión HOY