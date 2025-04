Me sorprende el prejuicio del torero, como siempre me ha sorprendido la sorpresa por la fe de Tamara Falcó. En España hay toreros y creyentes. ... Que el vicepresidente de Carlos Mazón con la alianza del PP y Vox sea Vicente Barrera ha llamado la atención. Hasta un barón del PP, sea quien sea, ha dicho que sólo falta poner de portavoz a una tonadillera.

Me he acordado de lo que decía Imperio Argentina cuando desmintió que fuera lesbiana por los rumores de su relación con Marlene Dietrich: «Las mujeres nunca me han gustado, aunque respeto mucho a los homosexuales. Los maricones son (…) los que nos elevan a las folclóricas, y en España queda aún una intolerancia con ellos que me parece muy mal y no existe fuera. Dejen ustedes que cada uno haga lo que quiera con su aparatito». Esa intolerancia es la que hay contra el torero de Vox, cuando un banderillero de Belmonte llegó a gobernador (degenerando, vale). Molesta más que sea torero que de Vox.