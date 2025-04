No se pierdan a la chica polaca. Dice que a lo mejor es Madeleine McCann

La Polaca era una artista estupenda que debía su sobrenombre, según unos, a que desde niña pronunciaba con cierta dificultad. Según otros, a que en ... su repertorio llevaba una danza polaca. La Polaca murió en 2010. Ahora hay una polaca con p minúscula que ni canta ni baila ni ha trabajado con Saura. No se pierdan a la chica polaca. Dice que a lo mejor es Madeleine McCann. Que no recuerda toda su vida, que la policía no la cree y que quiere hacerse una prueba de ADN. Una cuestación, que preparo bizum para que se la hagan.

El otro día, hablando con una amiga de la reiteración de noticias, nos imaginábamos que aparecía Antonio Anglés. O Maddie McCann. Pero vete a saber si es ella, que nos conocemos la historia de Anastasia. Que la callen si es lo que se cree que debe hacerse, no sé a qué esperan. Porque quiero noticias, pero no especulaciones para llenar periódicos y chorradas en la televisión con una polaca. No son los tiempos de Anastasia.

