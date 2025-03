Comenta Compartir

Hubo un tiempo en que Albert Rivera creyó que iba a ser presidente del Gobierno. Ahora anda por las revistas con delgaduchas mientras nos preguntamos ... de qué vive. Hubo un momento también en que Feijóo creyó que iba a ser presidente del Gobierno. Lo decían las encuestas. Anunciado en televisión. Pero el votante de izquierdas se movilizó contra la llegada del fascismo (vistos los apuntes subrayados como de COU de Abascal, no sé si ese hombre sería capaz de traer o llevar el fascismo). El Rey ha encargado a Feijóo formar Gobierno. Otra cosa es que Feijóo vaya a tener los apoyos suficientes. Pero no pongo la mano en fuego alguno, que los políticos son políticos. Por lo menos, Armengol le ha dado el tiempo que le había pedido para negociar (la investidura sería los días 26 y 27 de septiembre). En 'Madrid, 1921, un dietario', Pla escribe: «No se me oculta que ha de haber en nuestra vida un poco de teatro para ayudarnos, al menos, a aguantarla».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión