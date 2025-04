Un poco de fiebre

Desde fuera parece que Cuerpo pone sensatez a la hora de aplicar la medida (en contra no está) y de contar con los apoyos necesarios

Comenta Compartir

Eso de 37,5 parece fiebre. Yolanda Díaz, que tiene la cabezonería de la barba de Carlos Cuerpo, presentó la reducción de la jornada laboral ... en España como si estuviera presentando la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Además, dijo que la medida se iba «a estudiar en las universidades de todo el mundo». El fallo estaba en que el acuerdo por esas 37,5 horas era solo entre Trabajo (Díaz) y los sindicatos (UGT y CC OO). Sin la patronal. Y resultó que tampoco tenía al Ministerio de Economía. Díaz llegó a decir sobre las reticencias de Cuerpo que era «casi de mala persona». En Sumar creen que en el PSOE no quieren que Díaz se refuerce en la izquierda. Desde fuera parece que Cuerpo pone sensatez a la hora de aplicar la medida (en contra no está) y de contar con los apoyos necesarios. Aunque le preguntan si esta crisis puede romper la coalición y contesta: «Niego la mayor». No sé si fiarme de alguien que dice «Niego la mayor».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión