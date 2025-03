El nombramiento de Sira Rego como ministra de Juventud e Infancia ha servido para que volvamos a hablar de pobreza infantil. La nueva ministra ha ... dicho en una entrevista, resaltando la necesidad de su mandato, que hay varias urgencias en el negociado. Entre otras, resolver la pobreza infantil. «Tenemos que abandonar ese mal dato que nos sitúa como país con más pobreza monetaria de la UE entre niños y niñas».

Nadie duda de que haya pobreza o riesgo de esta, de que haya bancos de alimentos, de que veamos colas en iglesias, de que la gente no llegue a fin de mes o ni siquiera al principio. Pero no sabía que habíamos superado a Rumanía en ese desagradable ránking. Y luego está el lenguaje. Pobreza infantil. Ahora pobreza monetaria. Como si los niños fueran de una novela de Dickens y estuvieran por ahí sueltos siendo pobres por sí mismos. Son pobres porque lo es la familia donde les ha tocado. ¿Por qué no hay un ministerio de ancianos?