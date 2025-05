Supongo que la vida, si te llega la vida, es eso que pasa entre que tu madre te lleva en carricoche y la cuidadora en ... silla de ruedas. John Lennon dijo una vez que «la vida es aquello que te pasa mientras haces otros planes». La vida es eso que pasa mientras te preocupas del precio del aceite de oliva, de la masculinidad tóxica, de una amnistía o de que Ada Colau, según los planes de Yolanda Díaz, pueda ser ministra de Vivienda.

La vida es una mierda incluso sin tragedias. Con tragedias ya tenemos palabras mayores que nos podíamos haber ahorrado. La última tragedia, el incendio de la discoteca en Murcia. Uno de esos sucesos que de vez en cuando te distraen de lo demás. Hasta que volvemos a olvidar que un día todo se va al garete. Que no hace falta vivir en un país lejano. No sé, en Irak, donde una boda puede acabar en funeral multitudinario. A veces no hay tiempo para decrepitud y cuidadora. Y por suerte, a veces te has ido a la playa.