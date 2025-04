Los perros de Chernóbil

Comenta Compartir

Hay veces en que las series son un acontecimiento. Lo fue 'Chernóbil'. Aunque no de la manera en que lo fueron 'Holocausto' o 'Raíces', que ... despertaron e ilustraron a la gente, pero sí fijando en las conciencias un suceso relativamente reciente. Y haciéndonos ver que no nos pasan más cosas porque Dios (lo que sea) no quiere. Leyendo XL Semanal me entero de las mutaciones genéticas que han sufrido perros y lobos. Que han mutado para bien. Que están pasando por una especie de proceso acelerado de selección natural.

Tienen su sistema inmunitario alterado de forma similar a los pacientes de cáncer que reciben radioterapia, pero están inmunodeprimidos como los pacientes oncológicos. Un poco lo que no te mata te hará más fuerte. Dos escenas de 'Chernóbil' eran brutales. La de los vecinos viendo el espectáculo desde un mirador y recibiendo toda la radiactividad y la de los soldados matando a los perros. Por suerte para la ciencia, no a todos.

