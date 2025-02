Comenta Compartir

Averiguar quién dijo qué es un juego divertido. Mucho se resaltó que algunos discursos de Pablo Iglesias se parecían a los de José Antonio. Pedro Sánchez ha dicho que «La verdad de las cosas es la realidad». Aristóteles. También Juan Domingo Perón. Frases que explican ... poco y se cuelan como yodismos. Samantha Hudson fue a 'OT' para una charla inspiracional. «La meritocracia no existe». Que al que más esfuerza no le salen mejor las cosas, que abrazar el fracaso te convierte en una triunfadora, aunque sea una triunfadora en fracasar. A ver, que te han llevado a dar consejos porque suponen que eres alguien, que has llegado a algo.

María Félix sostenía que el éxito era inferior a la fama. Creía que el éxito lo puede alcanzar mucha gente, pero la fama te toca y apoya a lo largo de tu vida. Claro, que cuando María dijo eso la fama era otra cosa y si hubiera conocido a Samantha Hudson se habría puesto a gritar, como cuando veía perlas falsas.

