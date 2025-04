Comenta Compartir

La Constitución no tiene ni un principio general de irretroactividad de las normas ni uno de retroactividad. Es el legislador o el ejecutivo quienes disponen. ... Patxi López firma la iniciativa legislativa para restringir retroactivamente la acusación popular. Dicen proteger los derechos fundamentales frente a acciones judiciales abusivas. O sea, las que ejercen los ultras (se refirió a ellos López). A mí que se acabe con la acusación popular (que el PSOE ha utilizado) me parece tan bien como que se acabe con el jurado. Pero no de manera retroactiva y por los pleitos que tocan al entorno de Sánchez (la desfachatez aquí es la misma con la que justificaron la amnistía, aunque la razón verdadera fuera que les convenía). Por el principio de seguridad jurídica, lo normal es que las leyes no sean retroactivas. En este caso, se persigue la impunidad, como todas las asociaciones judiciales han señalado. Esto es hacerse un Maduro. Perder el juicio.

