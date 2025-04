No me idealicen a los señores con pantalón corto. Y claro que mejor cortísimo que pirata. Pero eso debería estar penado.

Comenta Compartir

El vestuario es lo peor del verano. Dice Sergio Sancho, director de la Feria de Arte de Ibiza, que «poder ir en clanclas y traje ... de baño a una feria de arte es un plus». Será un pus. Discutía el otro día con Sergio del Molino y Guillermo Altares, partidarios del pantalón corto y el calzado dejado de la mano de Dios, pero no de los franciscanos, sobre mi intolerancia a los señores con pantalón corto. ¿Por qué tengo que aguantar la pierna peluda de un señor a mi lado en un avión? ¿Y la de una mujer? Es que no suele ser peluda. Pero por mí podían ir también tapaditas y con calzado cerrado (odio las sandalias del tipo que sean, Birkenstock o Blahnik, tanto como los mercados al aire libre). Y amárrame los pavos, que según cuentan los periódicos hay fiebre por los muslos masculinos. Sí, por los de John-John Kennedy en Cape Cod. No me idealicen a los señores con pantalón corto. Y claro que mejor cortísimo que pirata. Pero eso debería estar penado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión